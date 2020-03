McDonald's wywołał oburzenie reklamą o koronawirusie

Pandemia SARS-CoV-2 jest już nie tylko najważniejszym tematem na portalach informacyjnych, ale też zaczyna pojawiać się w kampaniach marketingowych. Firmy muszą jednak uważać na to, w jaki sposób wykorzystują ten niewątpliwie przykry i tragiczny temat do celów promocyjnych. Przekonał się o tym McDonald's, który - choć usiłował promować społecznie odpowiedzialne zachowania - spotkał się z silną krytyką internautów.

Choć akcja nawiązywała do apeli rządów promujących odpowiedzialne postawy w trakcie epidemii, nie spodobała się ona wielu klientom. Internauci zarzucili firmie, że wykorzystuje ona koronawirusa, przez którego giną ludzie, do celów biznesowych i poprawienia swojego wizerunku publicznego. Zwrócono także uwagę na to, że McDonald's podjął dotychczas niewiele konkretnych działań, by pomóc swoim pracownikom w tych trudnych czasach, zamiast tego woli „bawić się w zmienianie logo”.

Kontrowersyjną reklamę skomentował także Bernie Sanders, który ubiega się o nominację Demokratów do wyborów prezydenckich w USA. Polityk zwrócił się do sieci McDonald's, by dała swoim pracownikom płatne zwolnienia lekarskie w związku z koronawirusem.