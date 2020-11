Europa spokojnie czeka na wyniki z USA. Oprócz Słowenii

– Jest jasne, że Amerykanie wybrali Donalda Trumpa oraz Mike'a Pence'a na następne cztery lata. Im więcej zaprzeczeń faktom, tym większy jest ostateczny triumf prezydenta – napisał w środę rano na Twitterze Janez Janša, premier Słowenii. Nie jest jasne, co kierowało premierem Słowenii poza tym, że jest od dawna gorącym zwolennikiem Donalda Trumpa. Jeszcze przed wyborami przekonywał, że wolny świat potrzebuje jak nigdy dotąd silnych Stanów, a Biden byłby słabym prezydentem.

Były to jedyne gratulacje z całej UE. Komisja UE zareagowała błyskawicznie słowami rzecznika: „Śledzimy wszelkie oficjalne oświadczenia wydane przez odpowiednie władze USA i uważamy, że każdy powinien postąpić podobnie ".

W Niemczech, gdzie nadzieja na sukces Joe Bidena jest niemal powszechna, podkreśla się – jak uczynił to wicekanclerz Olaf Scholz (SPD) – że USA pozostaną ważnym partnerem Unii bez względu na to, kto okaże się zwycięzcą amerykańskich wyborów. Dodał jednak, że wybory zostaną uznane za zakończone w chwili, gdy podliczone zostaną wszystkie głosy. Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer wyraziła obawę, że USA może czekać kryzys konstytucyjny prowadzący do „wybuchowej sytuacji".