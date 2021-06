Rusza tournée Joe Bidena po Europie. Unia liczy na uczciwy dialog z USA

Równowaga z Chinami

O pandemii będzie mowa już na szczycie G7 i to tam Joe Biden ma ogłosić plan zakupu 500 mln szczepionek przeciw koronawirusowi z zamiarem podarowania ich krajom rozwijającym się. Pod wpływem Bidena G7 ma wezwać do dogłębnego śledztwa na temat źródeł pandemii. Bo choć oficjalnie najbardziej prawdopodobne jest wciąż przypadkowe przeniesienie się wirusa ze zwierząt na człowieka, to naukowcy coraz częściej mówią o możliwym wycieku z laboratorium w Wuhanie. UE przyłączy się do apelu Bidena. – Śledczy potrzebują pełnego dostępu do wszystkiego, co jest konieczne, aby naprawdę znaleźć jej źródło – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE. To nie podoba się Chinom, ale tej sprawie obie strony mówią jednym głosem. UE nie chce natomiast przystępować do generalnej wojny Waszyngtonu z Pekinem i komunikat mówi ogólnie o tym, że Chiny to „partner, konkurent i systemowy przeciwnik". – W naszym najlepszym interesie musimy znaleźć właściwą równowagę między zaangażowaniem a zdecydowanym trzymaniem się naszych wartości – powiedział Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej.