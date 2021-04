Biden naraził się Turcji. Święto Ormian w Waszyngtonie

Prezydent USA zerwał właśnie z trwającym dziesięciolecia zwyczajem nienazywania po imieniu przez amerykańskich prezydentów masakry Ormian dokonanej przez osmańskie władze Turcji w 1915 r. „Pamiętamy wszystkich, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian w czasach osmańskich" – czytamy w sobotnim oświadczeniu Białego Domu z okazji 106. rocznicy tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci miliona, a może nawet kilkaset tysięcy Ormian więcej.

Szef tureckiej dyplomacji oświadczył kilka minut po deklaracji prezydenta USA, że Turcja „odrzuca całkowicie" ocenę Bidena, którą nazwał przejawem politycznego oportunizmu będącym zdradą sprawy „pokoju i sprawiedliwości". Rzecznik prezydenta Recepa Erdogana radził z kolei USA, aby zajęły się niechlubnymi faktami ze swej własnej historii. Amerykański ambasador w Ankarze został oczywiście wezwany do tureckiego MSZ, ale na tym właściwie sprawa się zakończyła.

Paradoksalnie rzecz biorąc, uznanie przez USA masakry Ormian za ludobójstwo wzmacnia tracącego gwałtownie popularność prezydenta Erdogana w sytuacji, gdy ogromna większość społeczeństwa jest zdania, że żadnego ludobójstwa nie było. Turcja jako następczyni Imperium Osmańskiego przyznaje wprawdzie, że zginęło ok. 300 tys. Ormian, ale w czasie działań wojennych oraz z głodu i chorób.

– Jedną z przyczyn zdecydowanego odrzucenia przez społeczeństwo Turcji kwalifikacji śmierci Ormian za ludobójstwo jest fakt utożsamiania takiego określenia z holokaustem i zbrodniczym systemem narodowych socjalistów Adolfa Hitlera – mówi prof. Turan. Co do tego jest zgoda wszystkich sił politycznych w Turcji, nie wyłączając opozycji z wyjątkiem prokurdyjskiego ugrupowania HDP. Trwają zresztą przygotowania do delegalizacji tej partii.