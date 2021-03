USA wypowiadają cyberwojnę

Plany Białego Domu ujawnił „New York Times”. Dla gazety inicjatywa przesądzi o polityce USA wobec obu krajów na całą kadencję Joe Bidena, a może i dłużej. Żaden poprzednik prezydenta do czegoś takiego się nie posunął.

Trwająca co najmniej od lutego zeszłego roku kampania SolarWinds została odkryta dopiero niedawno, i to przypadkiem, przez prywatną firmę FireEye. Co więcej, Amerykanie obawiają się, że Rosjanie i Chińczycy już nie tylko wydobywają tajne informacje, ale mogą też skasować kluczowe dane i sparaliżować funkcjonowanie państwa.