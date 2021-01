Nowa teoria spiskowa. "Trump zostanie prezydentem USA 4 marca"

Na TikToku pod hashtagami #19thpresident oraz #march4th rozpowszechniana jest teoria, u której podstawy leży przekonanie, iż od 1871 roku USA nie są republiką lecz korporacją pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki. Taka zmiana charakteru państwa miała być następstwem ustawy z 1871 roku ustanawiającej Dystrykt Kolumbii wbrew - jak twierdzą zwolennicy tej teorii - przepisom konstytucji USA. Tym samym, po cichu, USA miały de facto zmienić ustrój i stać się korporacją - a wszystko po to, by nowy podmiot mógł uzyskać pożyczki. W efekcie Stany Zjednoczone przestały być republiką.

Teraz, 4 marca, Trump - według części jego zwolenników - ma przywrócić republikę stając się jej 19 prezydentem. Dlaczego 4 marca? Ponieważ tego dnia dochodziło do inauguracji prezydenta USA przed przyjęciem 20. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1933 roku zmieniającej okres kadencji prezydenta. Poprawka ta nie ma jednak - dla zwolenników tej teorii - mocy prawnej dla prawdziwej republiki, ponieważ USA nie były już wówczas podmiotem, do którego odnosiła się oryginalna konstytucja tego kraju.

Dlaczego Trump ma być 19. prezydentem? W 1871 roku prezydentem USA był Ulysses S. Grant (rządził krajem do 1877). Był 18. prezydentem kraju, a jednocześnie - według zwolenników teorii spiskowej rozpowszechnianej na TikToku - ostatnim prezydentem republiki (przestał nim być dla nich w 1871 roku). Jego następcą zostałby Trump.