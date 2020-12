MSZ Rosji: Biden prezydentem? Stosunki nie ulegną zmianie

- Niestety, nie widzimy żadnych istotnych zmian w zakresie poprawy stosunków dwustronnych po przetasowaniach w Białym Domu - powiedziała w niedzielę Maria Zacharowa. Kreml nie ma wobec Joe Bidena żadnych oczekiwań.

W ocenie rosyjskiego MSZ, Waszyngton nastawiony jest na ograniczanie Rosji i sytuacja ta nie ulegnie zmianie wraz z pojawieniem się nowej administracji. Rosjanie uważają, że otoczenie Bidena skupi się na sytuacji w kraju.

Zacharowa dodała, że dla Rosji nie ma znaczenia, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. - Mamy własnego prezydenta. To, co ma dla nas znaczenie, to stosunki rosyjsko-amerykańskie, dwustronna współpraca w sprawach globalnych - wyjaśniła.