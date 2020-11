Biden utworzył zespół ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

- Nie mamy czasu do stracenia, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo narodowe i politykę zagraniczną - powiedział Biden w oświadczeniu. - Potrzebuję zespołu gotowego już pierwszego dnia, zespołu, który pomoże odzyskać czołowe miejsce Ameryki przy stole, który zmobilizuje świat, aby sprostał największym wyzwaniom. Musimy zwiększyć nasze bezpieczeństwo, dobrobyt i wartości. To jest sedno tego zespołu - dodał. - Te osoby są równie doświadczone i sprawdzone w sytuacjach kryzysowych, co innowacyjne i pomysłowe. Ich osiągnięcia w dyplomacji nie mają sobie równych, ale jednocześnie odzwierciedlają również ideę, która mówi, że nie sprostamy poważnym wyzwaniom, myśląc po staremu i nie zmieniając nawyków. Dlatego właśnie ich wybrałem - zaznaczył Biden.