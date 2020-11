Wybory w USA: Kiedy padł rekord frekwencji?

Najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich w USA zanotowano w 1876 roku - wówczas do urn udało się aż 81,8 proc. uprawnionych do głosowania.

W 1860 roku, gdy Abraham Lincoln wygrał w wyborach ze Stephenem Douglasem, frekwencja wyniosła 81,2 proc. Wkrótce potem w USA wybuchła wojna secesyjna.

Z kolei w latach 1920 i 1924 frekwencja spadła do 49,2 i 48,9 procent. Były to pierwsze wybory, w których prawo do głosowania miały kobiety.

Ostatni raz frekwencja w wyborach prezydenckich w USA przekroczyła 60 proc. w 1968 roku - wtedy Richard Nixon pokonał Huberta Humphreya przy frekwencji 60,7 proc.

W 2016 roku frekwencja wyniosła 59,2 proc.