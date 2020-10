Donald Trump zakażony koronawirusem. Może w poniedziałek opuścić szpital

Dodał, że Trump został przewieziony do szpitala wojskowego w piątek po "szybkim postępie" choroby i spadku poziomu tlenu do niepokojąco niskiego poziomu. Zanim Trump trafił do szpitala, podano mu w Białym Domu tlen.

Drugi prezydencki lekarz, Brian Garibaldi "był na nogach" i czuł się dobrze. - Nasz plan na dziś to jeść i pić, wstawać z łożka jak najwięcej, być w ruchu - dodał.

- Jeśli nadal będzie wyglądał i czuł się tak dobrze jak dzisiaj, mamy nadzieję, że już jutro będziemy mogli zaplanować wypisanie go do Białego Domu, gdzie będzie mógł kontynuować leczenie - zapowiedział.