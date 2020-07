USA: Rekordowa liczba zakażeń w USA. Trump jedzie na pokaz fajerwerków

W przeddzień Święta Niepodległości prezydent przemówi w cieniu czterech swoich wybitnych poprzedników: George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore'a Roosevelta i Abrahama Lincolna, których głowy są wyryte w skale w Południowej Dakocie.

Donald Trump do tej pory nie skomentował rekordowego dobowego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Przeprowadzone testy potwierdziły ponad 55 tysięcy nowych przypadków.

Piątkowy pokaz sztucznych ogni będzie obserwowało około 7500 osób, a zachowanie dystansu społecznego nie będzie uwzględnione.

"To będzie wspaniały wieczór. To będzie pokaz fajerwerków, jaki widziało niewielu. To będzie bardzo ekscytujące" - zapowiadał Trump.