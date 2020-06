Trump: Rosjanie płacili za zabijanie Amerykanów? Nie słyszałem AFP

Prezydent Donald Trump oświadczył w niedzielę, że nigdy nie informowano go o działaniach Rosjan, którzy mieli oferować milicjom powiązanym z talibami, by te zabijały Amerykanów w Afganistanie. Trump zdementował w ten sposób doniesienia "New York Times" - dziennik ten pisał, że Trump nie reagował na doniesienia na ten temat.