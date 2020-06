Mattis o rządach Trumpa: Trzy lata bez dojrzałego przywództwa

W odpowiedzi Trump napisał na Twitterze, że "jedyne co łączy go z Barackiem Obamą to to, że miał przyjemność wyrzucić Jima Mattisa, najbardziej przereklamowanego generała (...). Jego pseudonim to 'Chaos', którego nie lubiłem i zmieniłem na 'Wściekły Pies'".

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...