Sanders wkręcony przez Rosjan. Podszyli się pod Gretę

Rozmowa z Sandersem odbyła się na początku grudnia, jednak duet komików dopiero po sukcesach polityka w Iowa i New Hampshire postanowił umieścił materiał w internecie.

78-letni Sanders zasugerował, że "Greta" powinna publicznie poinformować o swoim poparciu, a następnie powinni razem pojawić się na wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych.

"Greta" zaproponowała również, że nagra utwór hip-hopowy o Sandersie. Mieliby w nim pojawić się Billie Eilish i Kanye West. Sanders odpowiada, że to wspaniały pomysł. Na tym chciał zakończyć rozmowę, jednak podstawiona kobieta informuje go, że wybiera się do Rosji, dlatego potrzebuje rady, jak się tam zachować.

Sanders odpowiedział, że powinna na siebie uważać, bo może zostać wykorzystana do celów PR-owych. - O ile mi wiadomo, Rosja i Putin są bardzo źli w kwestii zmian klimatycznych. Mają dużo ropy, a ona jest ważna dla ich gospodarki, zarabiają na niej dużo pieniędzy - wyjaśnia.

W dalszej części "Greta" mówi, że Sanders został wynajęty przez KGB w 1988, gdy odwiedził Rosję i od tego czasu jest uśpionym agentem. - Czas się obudzić i wypełnić swoją misję, zostać prezydentem USA i budować komunizm, pracować dla Rosji - mówi. Po tych słowach Sanders odkłada słuchawkę.

Kuzniecow powiedział, że rozmowa z Sandersem była tylko jedną z wielu, które przeprowadzili ze znanymi politykami. - Nazwisko Thunberg otwiera wszystkie drzwi. Wszyscy, od prezydentów po sprzątaczki, są gotowi do rozmowy z Gretą - powiedział Stoliarow.