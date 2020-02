Demokraci mają problem z wynikami prawyborów w Iowa

Jak tłumaczy McClure Partia Demokratyczna oprócz systemu elektronicznego do zliczania wyników korzysta również z "dokumentów papierowych w celu sprawdzenia wyników i zapewnienia, że można mieć do nich zaufanie, a liczby podawane są dokładne".

"To kwestia związana z raportowaniem. Aplikacja (do zliczania wyników - red.) nie uległa awarii, nie doszło do ataku hakerskiego" zapewnia McClure w komunikacie.

"Po prostu potrzebujemy trochę czasu na podanie wyników" - dodaje przedstawicielka Partii Demokratycznej.

Iowa jest pierwszym stanem, w którym odbywają się prawybory prezydenckie w USA, które wyłonią rywala Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich.

Głosowanie w prawyborach odbywało się w ponad 1600 lokalach wyborczych. Demokraci spodziewają się, że frekwencja będzie rekordowa i przekroczy tą zanotowaną w 2008 roku, w prawyborach, wygranych ostatecznie przez Baracka Obamę.

Za faworytów prawyborów w Partii Demokratycznej uważa się Joe Bidena, Berniego Sandersa i Elizabeth Warren, którzy osiągają najlepsze wyniki w sondażach. Łącznie o nominację ubiega się 11 kandydatów.