USA: Kampania Bloomberga wykorzystywała pracę więźniów

„Intercept” poinformował, że do zdarzenia doszło przy okazji kampanii w Kalifornii - do dzwonienia do wyborców wykorzystano zewnętrzną firmę ProCom z Teksasu. Okazało się, że ProCom do obsługi linii korzystał z więźniów z ośrodka Dr Eddie Warrior Correctional Center - więzienia dla kobiet o najniższym rygorze. Dzwoniący mówili, że wykonują połączenie w ramach kampanii Bloomberga, ale nie ujawniali, że rozmawiają z więzienia.

Na stronie internetowej podano, że podczas gdy ProCom zasadniczo płaci pracownikom minimalną stawkę w wysokości 7,25 dolara za godzinę pracy, stanowy Departament Więziennictwa ogranicza zarobek więźniów do 20 dolarów miesięcznie.

Michael Bloomberg przyznał, że informacje są „zasadniczo dokładne”, ale zastrzegł, że o sprawie dowiedział się „dopiero, gdy zadzwonił dziennikarz”. Zapowiedział też „natychmiastowe zakończenie relacji” z wynajętą firmą call center. - Nie popieramy tej praktyki - zapewnił, dodając, że trwa sprawdzanie podwykonawców w innych obszarach kampanii.

Informacja o wykorzystywaniu pracy więźniów przez Bloomberga pojawiła się niedługo po tym, gdy sieć sklepów Tesco wstrzymała współpracę z fabryką w Chinach, która do produkcji świątecznych pocztówek wykorzystywała przymusową pracę więźniów. Sprawa wyszła na jaw, gdy 6-letnia dziewczynka rzekomo znalazła w skrzynce pocztowej świąteczną kartkę z błaganiem o pomoc.

