Biden w spocie atakuje Trumpa. Na nagraniu Agata Duda

Przypomniano również wypowiedź Trumpa, który w siedzibie ONZ przekonywał, że jego administracja wypełniła więcej zadań niż jakakolwiek inna w przeszłości. W odpowiedzi z sali dochodziły głosy rozbawienia. - Nie spodziewałem się takiej reakcji, ale ok - skomentował prezydent USA.

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.



We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ