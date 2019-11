Były rzecznik Białego Domu: Trump nie będzie kandydatem w 2020

Zdaniem Scaramucciego niekorzystne dla Republikanów wyborów stanowych były dowodem na "całkowite odrzucenia prezydenta".

W wyborach w Wirginii Demokraci zdobyli pełną kontrolę nad wszystkimi organami władzy stanowej po raz pierwszy od 25 lat. Z kolei w Kentucky stanowisko gubernatora stracił Matt Bevin, gorący zwolennik prezydenta Trumpa.

Zdaniem Scaramucciego kiepskie wyniki skłonią Republikanów do odwrócenia się od Trumpa.

Były rzecznik Białego Domu w rozmowie z BBC Radio 4 stwierdził, że wyniki "są sygnałem do Republikanów w Izbie Reprezentantów i Senacie, że muszą odciąć się od Trumpa i Trumpizmu, jeśli chcą przetrwać".

Scaramucci, ocenił też, że zwolennicy Trumpa zaczynają rozumieć, że "wybrali złą osobę i że popierają demagoga".

Na pytanie czy Trump zejdzie ze sceny politycznej przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku Scaramucci odparł: "z pewnością, na 100 proc., do marca będą musieli się go pozbyć". Jego wypowiedź to sugestia, że Republikanie mogą poprzeć wniosek o usunięcie prezydenta z urzędu (impeachment) w Senacie, gdzie dysponują większością głosów.

Jak dotąd politycy Republikanów nie wyrażali poparcia dla impeachmentu prezydenta.