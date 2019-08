Trump: Żydzi głosujący na demokratów? Skrajnie nielojalni

Słowa te oburzyły Donalda Trumpa, który odpowiedział gwałtownie, że USA nigdy nie odetną się od Izraela. - Nawet nie mogę uwierzyć, że prowadzimy tę rozmowę - rzucił zirytowany prezydent.

"Kongresmenka Tlaib chce uciąć pomoc dla Izraela. To jest nowa twarz Partii Demokratycznej?" - komentował Trump na Twitterze. "Nie kupuję jej łez. Zbyt długo obserwowałem jej okrucieństwo, szaleństwo, a przede wszystkim słowa. Nienawidzi Izraela i Żydów, jest antysemitką. Ona i jej troje przyjaciół są nową twarzą Demokratów"

Rep Tlaib wants to cut off aid to Israel. This is the new face the of Democrat Party? Read the AOC PLUS 3 statements on their hatred of Jews and Israel. Check out Rep. Omar (the great people of Minnesota won’t stand for this).

Sorry, I don’t buy Rep. Tlaib’s tears. I have watched her violence, craziness and, most importantly, WORDS, for far too long. Now tears? She hates Israel and all Jewish people. She is an anti-Semite. She and her 3 friends are the new face of the Democrat Party. Live with it!