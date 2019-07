Kandydat na prezydenta USA: Moi przodkowie mieli niewolników

Demokrata przyznał też, że również przodkowie jego żony posiadali niewolników.

O niewolnikach w rodzinie O'Rourke'a jako pierwszy napisał "The Guardian", powołując się na dokumentację dostępną w serwisie Ancestry.com. Brytyjski dziennik napisał, że przodkowie małżeństwa O'Rourke posiadali niewolników i wspierali Konfederację w czasie wojny secesyjnej.

We wpisie w serwisie medium.com O'Rourke przyznał, że on i jego żona niedawno otrzymali dokumenty, wskazujące na posiadanie dwóch niewolnic przez jego praprapradziadka.

Tydzień wcześniej NBC News ujawnił, że dwóch praprapradziadków lidera większości republikańskiej w Senacie, Mitcha McConnella, posiadali 14 niewolników.

McConnell sprzeciwia się wypłacie reparacji potomkom niewolników podkreślając, że "nie sądzi, by rekompensata za coś, co wydarzyło się 150 lat temu, za co nikt z obecnie żyjących nie może być odpowiedzialny, byłaby dobrym pomysłem".

Tymczasem O'Rourke w swoim wpisie podkreśla, że istniejące we współczesnej Ameryce różnice w szansach życiowych przedstawicieli różnych ras wynikają z dziedzictwa niewolnictwa i istniejącego po jego zniesieniu zinstytucjonalizowanego rasizmu.

"To tylko zwiększa odczuwaną przeze mnie pilną potrzebę, by pomóc zmienić ten kraj, tak aby działał on w interesie tych, którzy byli trzymani poza systemem lub uwięzieni przez system" - napisał O'Rourke.

Kandydat na prezydenta podkreślił, że wspiera ideę reparacji dla potomków niewolników i proponuje zmiany w systemie edukacji, opieki zdrowotnej i polityki wymiaru sprawiedliwości, by "zrealizować zobowiązania" wobec nich.