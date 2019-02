Wiceprezydent USA: Czas skończyć z dyktaturą Maduro

Wiceprezydent USA Mike Pence w czasie wiecu na Florydzie stwierdził, że czas dialogu z władzami Wenezueli się skończył, i obecnie "wszystkie opcje są na stole".

Słowa te mają - jak ocenia Reuters - zwiększyć presję na prezydenta Nicolasa Maduro, którego USA nie uznają za głowę państwa. Po tym jak 23 stycznia Juan Guaido, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego ogłosił się tymczasowym prezydentem, USA uznały jego za głowę wenezuelskiego państwa.

Poniżej dalsza część artykułu

- To nie jest czas na dialog. To jest czas na działanie - mówił Pence do wiwatującego tłumu. - Czas skończyć z dyktaturą Maduro raz na zawsze - dodał.

Maduro w styczniu rozpoczął drugą kadencję na stanowisku prezydenta Wenezueli po wygraniu w wyborach z 2018 roku, w których jednak nie brali udziału najważniejsi politycy opozycji.

Wobec kryzysu politycznego w kraju Maduro oświadczył, że jest gotowy na rozmowy z opozycją i nie wyklucza udziału trzeciej strony jako mediatora. Jednocześnie uznał ogłoszenie się Guaido prezydentem kraju za "wspierany przez USA pucz".

Liderzy opozycji uważają, że Maduro składając takie deklaracje gra na czas i dodają, że mogą negocjować jedynie warunki odejścia Maduro ze stanowiska.

Pence podkreślił, że USA są gotowe do współpracy ze zdominowanym przez opozycję Zgromadzeniem Narodowym, by dostarczyć pomoc humanitarną do Wenezueli. - Jesteśmy gotowi do współpracy z tymczasowym rządem Wenezueli, Zgromadzeniem narodowym i prezydentem Guaido - dodał Pence.