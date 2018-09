Polityk Partii Republikańskiej o graczach NFL: Pawiany

Carla Maloney, sekretarz komitetu Partii Republikańskiej w hrabstwie Beaver, w Pensylwanii, zrezygnowała ze swojego stanowiska, po tym jak na jaw wyszło, że występując na Facebooku jako "Carla Belich Fueller" nazwała zawodników ligi NFL biorących udział w antyrasistowskich protestach "pawianami".

Maloney określiła graczy NFL również mianem "przepłaconych czarnych ignorantów".

W piątek działaczka Partii Republikańskiej przyznała się do umieszczenia w sieci "niewłaściwych, pozbawionych dobrego smaku i nieczułych" wpisów w mediach społecznościowych i ogłosiła, że odchodzi ze stanowiska.

"Ci, którzy mnie znają wiedzą, że pochodzę ze zróżnicowanej (rasowo - red.) rodziny, która reprezentuje współczesną Amerykę" - zapewniła Maloney w oświadczeniu umieszczonym na profilu komitetu Partii Republikańskiej w hrabstwie Beaver na Facebooku.

"Z głębi serca, chcę ponownie przeprosić za moje uwagi, mój zły smak i problemy, które spowodowałam" - dodała Maloney.

Wcześniej Partia Republikańska w hrabstwie Beaver potwierdziła wcześniej, że to Maloney była autorką rasistowskich wpisów na Facebooku. Kobieta umieszczała je w sieci przed objęciem stanowiska sekretarza komitetu Republikanów w Beaver.

Maloney na swoim profilu na Facebooku pisała, że "jest zmęczona tymi przepłaconymi czarnymi ignorantami, którzy mówią jej w co ma wierzyć". "Powiem wam w co wierzę - to nasza Flaga i Hymn Narodowy i Ameryka. Kropka. Koniec historii" - dodała.

"Nie podoba wam się tu - jedźcie do Afryki, zobaczycie czy spodoba wam się tam. Wszyscy jesteśmy Amerykanami, nie Afrykańskimi Amerykanami czy Hiszpańskimi Amerykanami (chodzi o Latynosów - red.). Wszyscy jesteśmy Amerykanami" - napisała.

"(Pittsburgh) Steelers są dziś tak samo źli jak reszta tych przepłaconych pawianów. Szanujcie swoją dlagę, swój kraj i nasz hymn. Jak wielu mężczyzn i kobiet straciło kończyny lub zginęło broniąc tego kraju, a wy, pawiany, chcecie szacunku" - dodała. Następnie zasugerowała, aby kibice przestali chodzić na mecze NFL i oglądać je w telewizji. "Zobaczymy jak te pawiany zarobią na siebie, kiedy biali przestaną wypłacać im pensje" - dodała.

Niektórzy zawodnicy NHL od sierpnia 2016 roku w czasie grania hymnu narodowego przed spotkaniem siedzą bądź klęczą (zamiast stać na baczność) protestując w ten sposób przeciwko rasistowskim - ich zdaniem - działaniom policji i brutalnemu traktowaniu Afroamerykanów przez policjantów. Zawodników uczestniczących w proteście wielokrotnie krytykował prezydent Donald Trump.