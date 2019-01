Kodeks karny: kradzież tablic rejestracyjnych przestanie być wykroczeniem Adobe Stock

Kradzież tablic rejestracyjnych przestanie być wykroczeniem. Stanie się przestępstwem zagrożonym karą od miesiąca do 5 lat więzienia. To jedna z propozycji jaka znalazła się w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Zbigniew Ziobro właśnie przesłał go do Rządowego Centrum Legislacji.