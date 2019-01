"Taśmy Kaczyńskiego". Mec. Dubois: straty na kilka mln zł

Mec. Jacek Dubois - pełnomocnik Geralda Birgfellnera - szacuje straty swojego klienta na kilka milionów złotych.

"Gazeta Wyborcza" ujawnia nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna.

Srebrna to spółka należąca do fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego - w radzie tej fundacji zasiada Jarosław Kaczyński. Spółka planowała budowę dwóch wieżowców w centrum Warszawy - czym miał zająć się Gerald Birgfellner. Biznesmen przygotował m.in. projekt architektoniczny i strategię realizacji - ale Srebrna wstrzymała inwestycję, ponieważ Srebrna nie uzyskała od władz Warszawy pozwolenia na budowę i warunków zabudowy.

Jednym z pełnomocników austriackiego biznesmena jest mec. Jacek Dubois, który w rozmowie z portalem "Wirtualna Polska" straty swojego klienta szacuje na kilka milionów złotych. - Mnie to bulwersuje, bo to w konsekwencji używanie państwa do prywatnych i partyjnych celów. To przerażający obraz. Ale ja jestem pełnomocnikiem p. Gerarda Birgfellnera w zakresie strat poniesionych w wyniku współpracy ze spółką Srebrna i p. Kaczyńskim. Ocenę tego pozostawiam prokuraturze i opinii publicznej. Przekazaliśmy pełną dokumentację prokuraturze, p. Gerald Birgfellner będzie przesłuchiwany, przedstawi okoliczności i mam nadzieję, że te wszystkie sprawy zostaną dostrzeżone przez prokuraturę, w to są zaangażowane także instytucje państwa i państwowe środki - mówi mecenas Dubois.

Prawnik zastrzega, że nie ma wiedzy na temat autora nagrania. - Jednak gdyby było tak, jak pan sugeruje, że dokonał tego p. Gerald Birgfellner, to nie ma tutaj znamion czynu zabronionego, bo nagrywanie spotkań, w których bierze się udział, jest dopuszczalne. Ale powtarzam, nie mam wiedzy na temat autora nagrania - mówi WP.pl mec. Dubois.

Na zwołanej konferencji prasowej mec. Dubois cytowany przez portal Onet.pl oświadczył: "Nasz klient czuje się poszkodowany, nie dostał zapłaty. Złożyliśmy wniosek w prokuraturze. (...) Doszło do oszustwa, polegającego na tym, że ktoś wprowadził naszego klienta w błąd, osiągając dzięki temu korzyść majątkową. Korzyść osiągnęła spółka Srebrna".

- Osobą, która wprowadziła w błąd, była naszym zdaniem ta osoba, która prowadziła rozmowy i zapewniała, że ma pełną decyzyjność w sprawie projektu. Z informacji naszego klienta wynika, że inicjatywa realizacji projektu była od Jarosława Kaczyńskiego. On uczestniczył we wszystkich etapach. Podejmował wszystkie decyzje w tym zleceniu. Składał gwarancję, że umowa zostanie opłacona - podkreślił Dubois.

- Świadomie poproszono mojego klienta (Geralda Birgfellnera - red.) o wystawienie dokumentów, które nie umożliwiały mu otrzymania zapłaty - podkreślił prawnik na konferencji. - Zgodnie z oświadczeniem klienta, kiedy domagał się on zapłaty, poinformowano go, żeby wystawił fakturę na podmiot, który okazał się nie mieć środków. Na tej podstawie odmówiono zapłaty, bo zleceniodawcą był zupełnie inny podmiot - podkreślił Dubois. Prawnik oświadczył, że jego klient prace dla Srebrnej wykonywał przez rok. Dziś domaga się zapłaty. - Mówimy o kwocie 4 mln zł - poinformowano. - Złożyliśmy zawiadomienie, czekamy na decyzję prokuratury. (...) Stenogram nie został włączony do dowodów - dodał mecenas.