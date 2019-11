Strategia PiS: Rząd ma uprawiać umiarkowaną politykę

Najbliższych kilka tygodni to zamykanie politycznie kłopotliwych spraw, przygotowania do kampanii prezydenckiej i realizacja zapowiedzi z exposé – wynika z naszych rozmów w PiS. Partia ta chce doprowadzić do politycznej stabilizacji po okresie turbulencji między wyborami a exposé premiera Morawieckiego.

Poniżej dalsza część artykułu