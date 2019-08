Jak marszałek Kuchciński podbił niebo

Blisko 400 stron dokumentujących loty marszałka Sejmu od marca 2018 do lipca 2019 r. na trasie Rzeszów–Warszawa i Warszawa–Rzeszów otrzymali w ramach interwencji poselskiej posłowie Platformy Obywatelskiej od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Choć pokazują, jak często Marek Kuchciński latał do i z Rzeszowa, nie wyjaśniły wszystkich wątpliwości.

Prawie wszystkie loty marszałka na tej trasie mają nadany status lotu HEAD – zgodnie z prawem na pokładzie musi być jedna z najważniejszych osób w państwie, do tego w misji oficjalnej. Analiza materiałów, które otrzymali posłowie, a dzięki nim również „Rzeczpospolita", pokazuje, że co najmniej część może budzić wątpliwości, czy takimi były. Dlaczego to takie ważne? Bo w locie HEAD na pokładzie z marszałkiem mogą przebywać tylko członkowie oficjalnych delegacji przybywających na ich zaproszenie.

Pytań jest więcej. Jeśli marszałek do części lotów HEAD zabierał osoby postronne (nie tylko rodzinę), powstaje pytanie o to, czy funkcjonariusze SOP po każdym takim locie poddawały maszynę całkowitej kontroli m.in. pirotechnicznej? To ważne, bo tymi samymi maszynami latają wszystkie najważniejsze osoby w państwie, m.in. premier i prezydent. – To również powinni sprawdzić posłowie w ramach kontroli poselskiej w Służbie Ochrony Państwa. Uznanie, że syn czy córka to nie osoba postronna i niewykonanie takiego sprawdzenia maszyny po locie powinno się skończyć dymisjami – mówi nam osoba zajmująca się bezpieczeństwem.