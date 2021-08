Kurator Barbara Nowak: Ja na wicemarszałka? Pierwsze słyszę

Małopolska kurator oświaty jest znana z kontrowersyjnych opinii. Dwa lata temu skrytykowała prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za podpisanie deklaracji na rzecz społeczności LGBT. - „Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii?” - napisała. W swoim wpisie na Twitterze dodała też, że „sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów”. - Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci - pytała.

W 2018 roku napisała w mediach społecznościowych, że wycieczki po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau powinni oprowadzać wyłącznie polscy przewodnicy, którzy uzyskali licencję Instytutu Pamięci Narodowej. „Dziś obca, a nie Polska narracja króluje w Auschwitz! Czas z tym skończyć!" - napisała na Twitterze.

Z kolei w czerwcu br. w Radiu Maryja zapytano Nowak, czy skoro „dziś Parlament Europejski ustanawia prawo do zabijania” to „możemy się spodziewać, że za niedługo będzie prawo do zabijania niewygodnego nauczyciela?”. - Oczywiście, można i tak dalej mówić, bo jeżeli przekracza się jakąś granicę, to trzeba być pewnym tego, że kolejna granica już będzie łatwiejsza do pokonania - odpowiedziała.