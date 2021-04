Ryszard Terlecki: Przejęcie władzy w Sejmie przez opozycję? Bajki

Polityk Prawa i Sprawiedliwości w swoim felietonie dla Tygodnika Nowohuckiego "Głos" skomentował sytuację wokół poparcia planu odbudowy. W ocenie Ryszard Terleckiego "PO gotowe jest wywrócić cały europejski budżet (wystarczy, że jeden kraj nie ratyfikuje europejskiego planu odbudowy, a wszystko trzeba będzie negocjować od nowa) i pozbawić Polskę ogromnych funduszy tylko po to, aby utrudnić pracę rządu".

Ryszard Terlecki uważa, że możliwość zdobycia większości w Sejmie przez opozycję to "bajki i oszukiwanie opinii publicznej". "Opozycja musiałaby wygrać wybory, a ponieważ nie jest to możliwe, usiłuje wmówić Polakom, że możliwy jest przewrót, dokonany dzięki pozyskaniu części posłów PiS. Póki co, to jednak wymiana posłów odbywa się wewnątrz opozycji, czyli posłowie Platformy przenoszą się do Hołowni, czyli Platformy-bis" - przekonuje.

Wicemarszałek Sejmu nazywa Borysa Budkę, Władysława Kosiniaka Kamysza i Włodzimierza Czarzastego "opozycyjnymi nieudacznikami", ponieważ łudzą swój elektorat "nieodległą perspektywą politycznej zmiany".

"Oni sami jednak dobrze wiedzą, że nic z tego nie będzie" - dodaje Terlecki.