Suski: Należy służyć, a nie ustawiać swoich na stanowiskach

- To możemy zrealizować wspólnie, bo jak przyjdzie opozycja, która do tej pory na nic nie miała pieniędzy i właściwie miała pomysł, żeby wszystko sprzedać... no pamiętamy Donalda Tuska, który mówił, że nie musi być LOT polski i firma, dla której pracował jego syn robiła wszystko, żeby doprowadzić LOT do upadłości - jeżeli ci ludzie wrócą, to te wszystkie plany i rozpoczęte inwestycje mogą być zatrzymane, jak chociażby przekop w Świnoujściu, bo przecież premier Donald Tusk kiedyś mówił, że po co, że nie ma pieniędzy, że to w ogóle nie jest potrzebne - mówił Marek Suski, wymieniając w tym kontekście przekop przez Mierzeję Wiślaną oraz budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Według posła PiS, w przypadku wyborczego zwycięstwa obecnej opozycji "wróci sytuacja, w której to zagraniczne inwestycje będą ważniejsze niż nasze".

- Pamiętam, kiedy mówiliśmy, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego jest budowa tej rury, która omija Polskę po dnie Bałtyku, to Donald Tusk w swoim exposé mówił "nie będziemy przeszkadzać w zagranicznych inwestycjach" - stwierdził Suski dodając, że po zwycięstwie opozycji "będzie zupełnie odwrócenie polityki".

- Z tego punktu widzenia, patrząc na to, co może być, gdyby były wcześniejsze wybory i nie daj Boże wygrała Platforma i Lewica, chciałbym, żeby rzeczywiście te spory (między PiS, Solidarną Polską a Porozumieniem - red.) się zakończyły, bo to są jakieś drobiazgi, w których możemy utknąć, a przyspieszone wybory są konsekwencją braku większości dla rządu - oświadczył Marek Suski.