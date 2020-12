Joanna Kopcińska: Korzyść jest zdecydowanie większa z zaszczepienia niż unikania szczepień

Rozpoczęta w niedzielę akcja szczepień nabiera rozpędu. Szczepionki trafiają najpierw do Agencji Rezerw Materiałowych, stamtąd do hurtowni, a potem szpitali i punktów szczepień. Według resortu zdrowia w niedzielę zaszczepionych zostało około 2 tys. pracowników personelu medycznego, duża część szpitali zadeklarowała, że wyszczepi w poniedziałek personel dawkami, które przyszły do Polski w ramach pierwszego, 10-tys. transportu.

- Zaszczepię się tak szybko jak to będzie możliwe - zadeklarowała w TVP Info Joanna Kopcińska. - To historyczny moment, kiedy poza dystansem, dezynfekcją i maseczką możemy wziąć na siebie współodpowiedzialność i pomóc sobie, ale również naszym najbliższym i dalszym znajomym, sąsiadom, osobom starszym, szczepiąc się. Trzeba zaszczepić się, bo to jedyny możliwy sposób, żeby skutecznie zwalczyć koronawirusa, z którym niestety wielu z nas przegrało - mówiła europosłanka PiS.