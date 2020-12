Szczepionki ruszyły w Polskę

W poniedziałek potwierdzono zakażenie koronawirusem u 3211 osób, zmarło 29 chorych – poinformował resort zdrowia. W całej Polsce rozkręca się akcja szczepienia pracowników placówek ochrony zdrowia.

Dane z ostatnich dni były optymistyczne, w niedzielę MZ informowało o 3678 nowych zakażeniach i 57 zgonach. Ale nie powinniśmy czuć się bezpieczni. – Epidemia nam się nie skończyła. Epidemia nie opadła, epidemia trwa. Fakt, że mamy przez dwa ostatnie dni ponad 3 tys. zakażeń, a nie 10 czy 15 tys. nie może powodować i wpływać na nasze poczucie spokoju – mówił podczas konferencji Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia. Poniżej dalsza część artykułu

Wtóruje mu prezes Izby Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, który uważa, że ostatnie wyniki to szczególny „prezent świąteczny". – Obecne spadki wynikają raczej ze sposobu raportowania i nałożenia się na niego wielu wolnych dni od pracy – ocenił.

Zdaniem ekspertów bardziej miarodajne będą wyniki w najbliższych dniach, kiedy znów wzrośnie liczba testów, na skutek zwiększenia się liczby osób zgłaszających się z objawami Covid-19. – Pamiętajmy, że mieliśmy święta. W tym czasie nie mieliśmy zleceń z POZ, to jest po 300, 400 zleceń na testy dziennie. Obywatele także nie zgłaszają się do punktów pobrań – przyznał Andrusiewicz podczas konferencji. I dodał: – Jeśli w najbliższych dniach zlekceważymy możliwe zakażenie koronawirusem, symptomy chorobowe, bo np. mamy sylwestra, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że w przyszłym tygodniu trafimy do szpitala.

Rozpoczęta w niedzielę akcja szczepień nabiera rozpędu. Szczepionki trafiają najpierw do Agencji Rezerw Materiałowych, stamtąd do hurtowni, a potem szpitali i punktów szczepień. – Wszystkie urządzenia rejestrujące temperaturę potwierdzają zachowanie wymogów producenta. Cała dostawa szczepionek została zgodnie z tymi wymogami przetransportowana – zapewniał prezes ARM Michał Kuczmierowski. Poinformował też, że w poniedziałek szczepionki trafić miały do kolejnych 27 szpitali węzłowych, a na wtorek zaplanowano transport dawek do kolejnych 240 placówek.

Według resortu zdrowia w niedzielę zaszczepionych zostało około 2 tys. pracowników personelu medycznego, duża część szpitali zadeklarowała, że wyszczepi w poniedziałek personel dawkami, które przyszły do Polski w ramach pierwszego, 10-tys. transportu.

We wtorek w szpitalu MSWiA mają pod okiem kamer zaszczepić się nawzajem dwaj lekarze senatorowie, na co dzień konkurujący między sobą politycznie: marszałek Tomasz Grodzki z KO i senator Stanisław Karczewski (były marszałek) z PiS. Obaj stykają się z osobami zakażonymi Covid-19, dlatego należą do „grupy 0", której szczepienia przysługują w pierwszej kolejności.

Na tym nie koniec politycznego zaangażowania w szczepienia. – Według mojej wiedzy pan prezes planuje zaszczepić się, oczywiście w swojej grupie wiekowej. Trochę musimy zaczekać, bo teraz rozpoczynamy szczepienie grupy zero – zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk w Radiu TOK FM . I zapewnił, że „pan premier Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby jak najszerzej promować szczepienie, w związku z tym na pewno tego faktu nikt nie będzie ukrywał".