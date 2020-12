Ryszard Terlecki nazwał Sławomira Nitrasa "pajacem". "Trochę mnie poniosło"

Sławomir Nitras w rozmowie z PAP zapowiedział, że zamierza złożyć do sądu pozew przeciwko Terleckiemu. - Nie wiem jeszcze, czy będzie to sprawa karna, czy cywilna, na razie analizuje to mój prawnik. Nie zostawię tego, bo to już nie jest pierwszy raz. Nie chodzi tylko o tę wczorajszą wypowiedź, ale i wcześniejsze, bo było ich bez liku - zapowiedział polityk PO.