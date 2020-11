Borys Budka: Nikt nie popełni drugi raz błędu, by nie rozliczyć Jarosława Kaczyńskiego

Słowa wicepremiera skomentował w rozmowie z WP.pl szef PO Borys Budka. - Moim zdaniem Kaczyński sprowadził zagrożenie utraty zdrowia lub życia na tysiące obywateli wyciągając ich z domów, bo Kaczyński odpowiada za to, co się stało - dodał.

Budka poinformował, że będzie formułowany wniosek do Trybunału Stanu. Dojdzie do tego, "kiedy to będzie realne do przeforsowania".

- Gwarantuję Trybunał Stanu dla każdego, kto złamał polską konstytucję. Dla prezydenta, który zaprzysiągł trzech dublerów, dla premiera, który nie publikuje ustawy, która została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta i wreszcie dla wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, który jest największym niebezpieczeństwem dla Polaków - mówił przewodniczący PO.