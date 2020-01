Czarnecki: 4/5 Polaków chce zmian w polskim sądownictwie

Czarnecki odnosząc się do ostatnich ostrych wypowiedzi prezydenta pod adresem sędziów kontestujących reformy przeprowadzane przez PiS, podkreślił, że "4/5 Polaków chce zmian w polskim sądownictwie". - Do tych ludzi odwołuje się prezydent - ocenił polityk.

Na pytanie, czy forsowanie krytykowanej na forum UE reformy sądownictwa nie szkodzi pozycji Polski w UE, Czarnecki spytał czy "fakt, że w swoim czasie Margaret Thatcher upominając się bardzo twardo, bardzo ostro i brutalnie, ale skutecznie o tzw. rabat brytyjski do składki członkowskiej (...) osłabił pozycję Wielkiej Brytanii w UE?".

- Spowodował jednak falę krytyki wobec Wielkiej Brytanii. Sytuacja z reformą sądownictwa jest bardzo podobna - ocenił europoseł PiS.

Na pytanie o list dwóch kongresmenów z USA, apelujących do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie tzw. ustawy represyjnej, Czarnecki odparł, że "jest w sumie paruset kongresmenów (Izba Reprezentantów liczy 435 członków, Senat - 100 - red.)" więc "jak dwóch napisze jakiś list, to nie jest to jakiś punkt odniesienia".

Czarnecki zwrócił też uwagę, że w polityce amerykańskiej "jest tak, że jak Donald Trump idzie w prawo, to opozycja wobec niego w lewo". - Jeśli widać, że Trump spektakularnie popiera Polskę - to chociażby z tego względu opozycja wobec Trumpa będzie krytykować polskie władze. To oczywiste - stwierdził.

Na pytanie, czy Czarnecki jest pewien, że prezydent Duda podpisze tzw. ustawę represyjną po ponownym przegłosowaniu jej przez Sejm (jest to konieczne w związku z odrzuceniem ustawy przez Senat), europoseł PiS odparł, że chociaż "prezydent (...) pod względem reformy sądownictwa był liberalny" to jednak dziś "uważa, że nastąpiło pewne przegięcie i jest zwolennikiem rozwiązań, które przyjął Sejm".

- Polacy chcą tych reform, poza tym są wyniki wyborów. Opozycja przegrała wybory w 2015, 2018, 2019 roku. To pokazuje, że jednak społeczeństwo, mając różne zastrzeżenia do PiS, w tej sprawie stoi po stronie PiS-u - ocenił.