Poseł PiS: Do KRS wybrano tych, którzy mieli zostać wybrani

Czarnek był pytany o anulowane i powtórzone głosowanie w sprawie wyboru członków KRS, które przez opozycję nazwane zostało oszustwem. Poseł zgodził się z szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim, że "stała się niezręczna sytuacja". - Nie mogło dojść do wypaczenia wyników, bo taką mamy większość w tym Sejmie - zastrzegł.

Podkreślił, że na nagraniach z sali sejmowej widać, że "wiele osób miało problem z tym sposobem głosowania". - Zgłaszali to przedstawiciele opozycji i Zjednoczonej Prawicy - powiedział dodając, że sam nie miał "żadnego problemu". - Pani marszałek Witek, która chyba po raz pierwszy prowadziła takie głosowanie, podejmowała decyzję pod wpływem skarg zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Decyzję podjęła w ciągu kilku sekund, bez konsultacji i o godzinie 1 w nocy. Nie mam do niej żadnych pretensji. Pewnie, że być może lepiej by było, przed anulowaniem, zwołać Konwent Seniorów, może trzeba było zrobić reasumpcję. Ale teraz wszyscy jesteśmy mądrzy, bo to nie my tam siedzieliśmy i to nie my podejmowaliśmy decyzję - powiedział.

Przemysław Czarnek "niezręcznością" nazwał słowa posłanki PiS "trzeba anulować, bo przegramy", wypowiedziane tuż przed tym, jak marszałek Sejmu zarządziła ponowne głosowanie w sprawie wyboru członków KRS. Zdaniem posła, autorka tych słów "absolutnie" nie mogła wiedzieć, jaki jest wynik przerywanego głosowania.

- Ale demokracja zwyciężyła, 235 (mandatów - red.) ma PiS i wybrano dokładnie te cztery osoby do KRS, które miały zostać wybrane. Nic nie zostało wypaczone - ocenił były wojewoda.