Kaczyński: Będziemy szli drogą chrześcijańskiej cywilizacji

Jako ojców polskiej demokracji Kaczyński wymienił m.in. Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, zapewniając, że pójście ich drogą doprowadzi do Polski "szczęśliwszej dla Obywateli i bardziej znaczącej w Europie i na świecie".

Czytaj także: Kaczyński: Jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej

Ta droga jest jednak zdaniem prezesa PiS trudna.

- Ale to droga trudna. Droga, której się przeciwstawiają. Tu w Polsce i na zewnątrz - przekonywał lider partii rządzącej.

Kaczyński zapewnił, że jego ugrupowanie będzie realizować polską politykę niepodległościową, bronić suwerenności w sferze politycznej, gospodarczej, ale też w sferze kultury i obyczaju.

- Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję. Bo taką misję ma i musi ją wypełnić. Tą misją jest podtrzymanie wszystkiego, co jest fundamentem chrześcijańskiej cywilizacji - mówił Kaczyński. Podkreślił, że pójście tą drogą, jeśli będzie przemyślana i konsekwentnie realizowana, "doprowadzi do zwycięstwa".