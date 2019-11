Mirosława Stachowiak-Różecka: Trzeba gryźć trawę? To nie w stylu Donalda Tuska

W gotowość Donalda Tuska do stanięcia do wyborów nie wierzy Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka PiS z rekordowym poparciem we Wrocławiu w ostatnich wyborach. - Wszystko wskazuje na to, że opozycja (...) zajmuje się po prostu nadal sobą, zwłaszcza PO. Ja osobiście nie wierzę w to, że Donald Tusk na serio rozważa kandydowanie na prezydenta - komentowała w niedzielę w programie „Gość Wiadomości” w TVP.

- Uważam, że to jest tylko takie sprawdzanie, czy w PO ten konflikt w poszukiwaniu lidera PO może zaowocować tym, że część działaczy zaufa decyzjom, jakie w tej sytuacji będzie podejmował Donald Tusk - oceniła posłanka.

- To nie jest w jego stylu. Tam, gdzie jest ryzyko, że można przegrać, gdzie trzeba, jak to się mówi kolokwialnie „gryźć trawę” - to nie jest styl uprawiania polityki przez Donalda Tuska - dodała Stachowiak-Różecka.

Mirosława Stachowiak-Różecka