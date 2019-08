Sondaż: Hejt władzy prawie nie zaszkodzi

We wtorek głos w sprawie hejtu w Ministerstwie Sprawiedliwości zabrał premier Mateusz Morawiecki. – W dużych instytucjach, gdzie zatrudnione są tysiące ludzi, nie można dokładnie określić, co w którym kącie jest, jakie brudy się zgromadziły. Dlatego pan minister Ziobro zareagował tak, jak powinien reagować – powiedział.

Największa grupa – 42 proc. –uważa, że nie wpłynie ona negatywnie na notowania partii rządzącej. Do tego jeszcze nieco ponad 5 proc. uważa, że wzmocni to notowania partii.

Co ciekawe, im młodsza jest osoba badana, tym mniejsza jej wiara w to, że „farma trolli” może PiS zaszkodzić w wyborach. 54 proc. respondentów w wieku od 18 do 24 lat tak uważa, podczas gdy w grupie wyborców ponad 70-letnich – to tylko 30 proc.