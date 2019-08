Markowi Kuchcińskiemu grożą kolejne kary

Na rozpatrzenie wciąż czekają wnioski opozycji dotyczące byłego marszałka. Może stracić uposażenie, a nawet immunitet.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w ubiegły czwartek podał się do dymisji. Powodem jest afera z rodzinnymi lotami do Rzeszowa. Jednak wciąż może ponieść odpowiedzialność za swoje działania i decyzje z czasów, gdy był marszałkiem. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, na rozpatrzenie wciąż czekają dwa wnioski posłów opozycji o ukaranie Kuchcińskiego, nie związane ze sprawą lotów. Chcą, by Kuchciński odpowiedział z art. 23 regulaminu Sejmu, czyli tego samego, z którego sam chętnie karał polityków opozycji obniżeniem uposażenia. Poniżej dalsza część artykułu

Najnowszy wniosek złożyła 22 lipca posłanka PO Agnieszka Pomaska. Żąda, by Kuchciński stracił połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy. Powodem jest to, że podczas posiedzenia Sejmu 19 lipca Kuchciński miał dwukrotnie odmówić Pomaskiej złożenia ustnego wniosku formalnego, nie podając jednocześnie powodu odmowy.

„Co więcej, w tym samym czasie z odmową Marszałka Kuchcińskiego nie spotkała się prośba o udzielenie głosu z wnioskiem formalnym posła Ryszarda Terleckiego z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Uważam to za skandaliczny przejaw nierównego traktowania posłów” – napisała w swoim wniosku Pomaska i dodała, że inni posłowie byli karani przez marszałka „za dużo bardziej błahe i wątpliwe uchybienia”.

Wcześniejszy wniosek o ukaranie Kuchcińskiego złożył 2 lipca Sławomir Nitras z PO, a zarzuty brzmią jeszcze poważniej. On też chce, by Kuchciński stracił połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy, a powodem – jak pisze we wniosku Nitras – jest „naruszenie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 87 ust. 2 Regulaminu Sejmu”. Chodzi o to, że głośną nowelizację kodeksu karnego Kuchciński potraktował jako projekt pilny, choć – jak zauważa Nitras – Konstytucja jednoznacznie tego zabrania w odniesieniu do przepisów rangi kodeksowej.

– Złamanie Konstytucji jest ewidentne, o czym może świadczyć działanie prezydenta Andrzeja Dudy. Nowelizację skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a prezydencki minister Paweł Mucha wyjaśniał, że powodem jest właśnie nieprawidłowy tryb pracy nad projektem – mówi „Rzeczpospolitej” Nitras.

Dodaje, że wnioski opozycji o ukarania Kuchcińskiego blokował dotąd sam Kuchciński. Dlaczego nie zostały rozpatrzone? Spytaliśmy o to w ubiegłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu. Zamiast nam odpowiedzieć, poradziło poczekać na najbliższe posiedzenie prezydium Sejmu, które teoretycznie mogło zająć się wnioskiem. Wkrótce Kuchciński przestał być marszałkiem.

Jednak wnioski o ukaranie obniżeniem uposażenia to nie koniec problemów Kuchcińskiego. Od ponad roku o uchylenie immunitetu polityka PiS zabiega poseł PO Michał Szczerba. Powodem jest postępowanie karne, które z pozwu Szczerby toczy się przeciwko Kuchcińskiemu przed warszawskim sądem. Szczerba uważa, że marszałek przekroczył uprawnienia, gdy 16 grudnia 2016 r. wykluczył go z obrad Sejmu, co było początkiem głośnej blokady sali przez opozycję.

Michał Szczerba relacjonuje, że złożył w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu Kuchcińskiego. W imieniu marszałka dostał odpowiedź z Kancelarii Sejmu, by wniosek złożyć za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. Szczerba dodaje, że złożył więc wniosek do PG, lecz ten go odrzucił, a za właściwą drogę uznał złożenie wniosku do marszałka Sejmu. Marszałek jednak odrzucił kolejny wniosek posła Szczerby.

– Sytuacja stała się patowa. Były marszałek stał się sędzią we własnej sprawie i konsekwentnie przez ponad rok blokował rozpatrzenie wniosku i skierowanie go do Komisji Regulaminowej – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Szczerba.