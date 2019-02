PiS zwiera szyki przed podwójną kampanią

Zmiany w strukturach regionalnych PiS, które odbyły się na początku tego tygodnia przeszły niemal niezauważenie w politycznym klimacie m.in. po starcie nowego projektu "Wiosna" Roberta Biedronia. Ale jak twierdzą nasi rozmówcy z PiS, pokazują najlepiej, że partia i jej władze mimo konieczności zajmowania się wieloma sprawami bieżącymi skupia się też na intensywnych przygotowaniach do podwójnej kampanii wyborczej.

Zmiany w strukturach to konsekwencja wyborów samorządowych. - Już w Jachrance w ubiegłym roku padły zapowiedzi, że Jarosław Kaczyński pożegna się z tymi, którzy nie sprawili się najlepiej lub były do nich inne zastrzeżenia - mówi nasz informator przypominając ubiegłoroczne, wyjazdowe posiedzenie klubu PiS pod Warszawą.

Poniżej dalsza część artykułu

W poniedziałek politycy PiS oficjalnie poinformowali o zmianach. Wśród tych najważniejszych: były szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel przestał być pełnomocnikiem okręgowym PiS w Białymstoku. Zastąpił go Dariusz Piontkowski. W Gdańsku Janusza Śniadka zastąpił Marcin Horała, przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. W Opolu Katarzynę Czocharę zastąpiła Violetta Porowska. Wszystko to decyzje prezesa Kaczyńskiego. - Powodujący konflikty politycy przestali kierować w ważnych okręgach - tłumaczy nasz rozmówca z klubu PiS. Oficjalnie we wszystkich tych okręgach skończyła się kadencja dotychczasowych przewodniczących. Nowi mają przygotować partię i struktury do wyborów do PE i do Sejmu.



Intensywne prace trwają też nad nowym programem PiS, a już w przyszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki może ogłosić - jak wynika ze słów Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii - korzystne dla Polaków zmiany w podatkach. PiS planowało przedstawienie programu na przełomie stycznia i lutego, ale m.in. wydarzenia w Gdańsku i ich konsekwencje to opóźniły.



Więcej o planach i sytuacji PiS w środowej "Rzeczpospolitej"