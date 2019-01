Morawiecki: Prezes to wzór uczciwości i wiarygodności

Artykuł "Gazety Wyborczej" jest nieudaną próbą uderzenia w człowieka, który jest symbolem rzetelności, uczciwości i wiarygodności - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki.

Materiał "Gazety Wyborczej" dowodzi, jak od 30 niemal lat to środowisko walczy z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi, do jakich manipulacji się posuwa - mówił dziś premier Morawiecki na temat opublikowanego przez dziennik stenogramu rozmowy prezesa PiS i austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, autora m.in. projektu architektonicznego Srebrna Tower.

Morawiecki stwierdził, że Jarosław Kaczyński opisany w tekście nie tylko jawi się jako człowiek absolutnie uczciwy, ale też pokazuje, że jeśli jakiś podmiot w Warszawie nie jest powiązany z PO, nie ma szans na uczciwą inwestycję.

- Nie ma cienia dowodów na nieuczciwe zachowanie prezesa Kaczyńskiego, to biznesmen ma bałagan w papierach. Prezes wyraźnie mówi: proszę wylistować wykonane czynności, pokazać faktury, a ja zapłacę - przekonywał Morawiecki.

Poniżej dalsza część artykułu

Premier tłumaczył, że Jarosław Kaczyński "w obliczu blokowania inwestycji przez PO po prostu polecił wstrzymać prace wykonawcze", a druga strona nie potrafi się rozliczyć z wykonanych czynności.

Czytaj także:

Czy taśmy Kaczyńskiego wywrócą prezesa?

"Taśmy Kaczyńskiego" zmienią kurs polityki?

Politycy o "taśmach Kaczyńskiego": Himalaje obłudy

Spółka Srebrna nazywana jest finansowym zapleczem PiS. Fotorzepa, Jerzy Dudek

Politycy opozycji komentują stenogramy rozmów Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem, autorem projektu wieżowców Srebrna Tower, które opublikowała dziś "Gazeta Wyborcza".

"Praca, umiar, pokora..." Gdy dziś patrzymy na słynne nagrody, które "im się po prostu należały", widać, że była to kropla w morzu...Prawdziwe pieniądze, po które rzecz jasna nie idzie się do polityki, robi sam prezes..." - kpi Borys Budka (PO).

"Praca, umiar, pokora..." Gdy dziś patrzymy na słynne nagrody, które "im się po prostu należały", widać, że była to kropla w morzu...Prawdziwe pieniądze, po które rzecz jasna nie idzie się do polityki, robi sam prezes...#TaśmyKaczyńskiegohttps://t.co/VsE7sIPV0N — Borys Budka (@bbudka) 29 stycznia 2019

"Prawdziwa twarz Kaczyńskiego.Bez maski. Pragmatyczny, bezwzględny biznesmen, gotowy użyć politycznej władzy i państwowego banku dla K-Towers. Działa pod przykrywką, by zachować przymiot skromności. Imponuje mu Rydzyk, przeszkadzają Żydzi" - podsumowuje Michał Szczerba.

Prawdziwa twarz Kaczyńskiego.Bez maski. Pragmatyczny, bezwzględny biznesmen, gotowy użyć politycznej władzy i państwowego banku dla K-Towers. Działa pod przykrywką, by zachować przymiot skromności. Imponuje mu Rydzyk, przeszkadzają Żydzi #TaśmyKaczyńskiego https://t.co/4sBlVwtIX3 — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) 29 stycznia 2019

"Jarosław Kaczyński postanowił żyć skromnie i dlatego buduje wieżowce za miliard zł" - kpi Sławomir Nitras.

Jarosław Kaczyński postanowił żyć skromnie i dlatego buduje wieżowce za miliard zł. #AferyPiS #TaśmyKaczyńskiego #AferaKaczyńskiego pic.twitter.com/Zv1xwzNVdc — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 29 stycznia 2019

Materiały "Gazety Wyborczej" skomentowała już wczoraj, jeszcze przed ich publikacją, rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

"Pseudo rewelacje”o których tak dziś głośno na TT to kolejny art. GW o spółce Srebrna. Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat. Poniżej odpowiedz BP PiS do red.Czuchnowskiego na przesłane pytania" - napisała.

„Pseudo rewelacje”o których tak dziś głośno na TT to kolejny art. GW o spółce Srebrna. Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat. Poniżej odpowiedz BP PiS do red.Czuchnowskiego na przesłane pytania. pic.twitter.com/SqpZzxwcEA — Beata Mazurek (@beatamk) 28 stycznia 2019

© Licencja na publikację © ? Wszystkie prawa zastrzeżone Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl

ARTYKUŁY POWIĄZANE 29.01.2019 Gowin o "Taśmach Kaczyńskiego": normalne negocjacje ... 29.01.2019 "Taśmy Kaczyńskiego wskazują, dlaczego zrepolonizowa... 29.01.2019 Posłanka PO: Okazuje się, że Kaczyński nie jest ascetą 29.01.2019 Śpiewak: Cieszę się, że Kaczyński się mnie boi 29.01.2019 Wałęsa: Kaczyński chciał mieć swoją wieżę i go nagrali 29.01.2019 Politycy PiS komentują taśmy Kaczyńskiego. "Ja cię n... 29.01.2019 Trzaskowski: Widzimy, że PiS się uwłaszczył na mająt... 29.01.2019 Czy taśmy Kaczyńskiego zmienią kurs polityki? 29.01.2019 Kukiz: Myślałem że przeczytam o korespondencji preze... 29.01.2019 Reuters: Austriacki biznesmen oskarża Kaczyńskiego 02.03.2016 PO: Goss w radzi nadzorczej PGE, to symbol kumoterst...

WIDEO KOMENTARZ RZECZoPOLITYCE Kaleta: Trzaskowski? Tramwaj zwany oszukaniem RZECZoPOLITYCE Siemoniak: PiS znowu próbuje się przebrać... RZECZoPOLITYCE Joński: To ostatnie tygodnie, gdy PiS ma ... REDAKCJA POLECA

- Jest w tym jednak coś więcej - mówił Morawiecki. - Zarówno śp. Lech Kaczyński, jak i Jarosław Kaczyński dla mnie i dla wielu Polaków uosabiali walkę o uczciwą Polskę. Patrzyliśmy, jak od chwili, gdy Lech Kaczyński został prezesem NIK, potem prezydentem Warszawy, potem głową państwa próbowano podważyć jego uczciwość.

- To, co napisano w "Gazecie Wyborczej, to insynuacje i manipulacja, które pokazują, ile siły i determinacji wkłada się w to, żeby Polska nie była reformowana. Żeby było tak jak było. Ale już tak nie będzie! - grzmiał premier.

Morawiecki jest przekonany, że każdy, kto wczyta się w artykuł w "Gazecie Wyborczej", zrozumie, że stał się on wręcz "gwarantem uczciwości" prezesa, jak nieudaną próbą było uderzenie w "człowieka, który jest symbolem rzetelności, uczciwości i wiarygodności".

Morawiecki poruszył również padający w rozmowie wątek wpływania na prezesa jednego z banków w kwestii udzielenia kredytu. Zapewnił, że doskonale zna procedury, które są tak szczelne, że "nie przeciśnie się mysz".

Do prokuratury zdaniem Morawieckiego nadają się słowa Marcina Kierwińskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy zapewniali, że na działce należącej do spółki Srebrna żadna taka inwestycja nie powstanie.

Oceniając artykuł "Gazety Wyborczej" Morawiecki stwierdził, że miała być bomba, a wyszedł niewypał, "największy od czasu II wojny światowej".