Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze do 9 maja

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja 2021 r. Dostaną go rodzice, których dzieci nadal nie mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych czy oświatowych z powodu ich zamknięcia lub ograniczeń spowodowanych pandemią COVID.