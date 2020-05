Sondaż: Niemal co trzeci Polak uważa, że Porozumienie opuści rząd

Czy finałem kryzysu w koalicji rządzącej może być wyjście Porozumienia z rządu. Zdaniem Adama Bielana, europosła i polityka Porozumienia, partia Jarosława Gowina jest i pozostanie członkiem Zjednoczonej Prawicy . Jednak uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl nie są co do tego pewni.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego została ostatecznie przyjęta przez Sejm - przeciw głosowało trzech posłów Porozumienia, dwie posłanki Porozumienia wstrzymały się od głosu, troje posłów - w tym Gowin - nie brało udziału w głosowaniu. Ustawa trafiła do Senatu, wróci do Sejmu (z poprawkami lub w formie uchwały o odrzuceniu ustawy w całości) prawdopodobnie 7 maja.

Gowin, który jako alternatywę zaproponował zmianę konstytucji i przedłużenie kadencji prezydenta o dwa lata (projekt takich zmian poparł PiS, przeciw jest opozycja) lub wprowadzenie vacatio legis do nowelizacji Kodeksu wyborczego, tak aby wybory w nowej formule nie były organizowane w maju (propozycję tę odrzucił PiS), podał się do dymisji z zajmowanego w rządzie stanowiska wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Tekę wicepremiera w rządzie uzyskała minister rozwoju z Porozumienia, Jadwiga Emilewicz.

- O wystąpieniu partii Jarosława Gowina z koalicji przekonana jest częściej niż co czwarta kobieta i prawie co trzeci mężczyzna. Częściej niż ogół respondentów opuszczenie koalicji za prawdopodobne uważają osoby od 35 do 49 lat (jedna na trzy osoby z tej grupy wiekowej). Sytuację taką za możliwą uważa 37% badanych zarabiających powyżej 5000 zł i podobny odsetek osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, Prezes Zarządu agencji badawczej SW Research.