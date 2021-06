Zgorzelski: Nie będziemy się znęcać nad Gowinem Piotr Zgorzelski Fotorzepa/ Jakub Czermiński

Jarosław Gowin ma otwarte drzwi do tego, aby przejść na właściwą stronę mocy i do końca będziemy mu to proponowali- powiedzila w "Rozmowie Piaseckiego", wicemarszałek Sejmu z PSL.