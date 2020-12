Kosiniak-Kamysz: Prezydent objawia się, gdy chce poszusować

Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił również jak jego zdaniem prezydent powinien zareagować w sprawie weta.

- Jeśli byłby rozsądny i stałby po stronie bezpieczeństwa i rozwoju Polski, dbał o wszystkich obywateli, to powinien wesprzeć opozycje i poprzeć naszą uchwałę, która mówi o tym, że należy pamiętać o tym wszystkim co jest wartością tradycyjną, historyczną, ale dzisiaj trzeba szukać w Europie przyjaciół, a nie wskazywać wrogów. Jak zgodziliśmy się na budżet – nie idealny, ale przyzwoity – to trzeba pozyskać te środki, a nie wymachiwać szabelką, bo za chwilę zostaniemy osamotnieni. Jeśli zostaniemy bez środków, bez budżetu i bez funduszu odbudowy po covidowej epidemii, to stracą na tym nie tylko przedsiębiorcy, ale również rolnicy, wspólnoty samorządowe i nie jest to strata roczna, a na pokolenie – ostrzegał szef PSL-u.