Sondaż: PSL w koalicji z PiS? 40,5 proc. Polaków mówi "nie"

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - PSL powinien dołączyć do koalicji rządzącej.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 9,6 proc. respondentów.

Zdaniem 11,4 proc. respondentów PSL powinien wejść w koalicję z PiS tylko jeżeli miałby zastąpić w niej Solidarną Polskę.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 40,5 proc. ankietowanych.

Zdania w tej spawie nie ma 38,5 proc. respondentów.

- Negatywny stosunek do dołączenia ugrupowania Władysława Kosiniaka – Kamysza do koalicji rządzącej częściej wyrażają mężczyźni (44%) niż kobiety (37%). Pomysł ten krytykuje 46% respondentów , którzy ukończyli 50 rok życia i prawie co drugi badany z wyższym wykształceniem. Z uwagi na dochód dołączenie PSL do koalicji najczęściej nieprzychylnie oceniają osoby zarabiające od 3001 do 5000 zł – ponad 40% z nich. Ewentualny udział PSL w koalicji negatywnie ocenia rzadziej niż co drugi respondent mieszkający w mieście liczącym od 100 tys. do 199 tys. osób - - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.09-16.09.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.