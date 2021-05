Wojciech Maksymowicz przechodzi do koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni

O odejściu z Porozumienia prof. Wojciecha Maksymowicza nieoficjalnie informowano w środę wieczorem.

W kwietniu Maksymowicz podjął decyzję o opuszczeniu klubu PiS. Decyzja związana była z żądaniem Ministerstwa Zdrowia informacji na temat eksperymentów z dziedziny neurochirurgii, które nadzorował na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

- Szukając mądrych projektów politycznych, bliskie mi rozwiązania odnalazłem w programie „Co po pandemii. Plan dla Zdrowia” Polski 2050 Szymona Hołowni. Ten program jest bardzo dojrzały, obszerny i zbieżny z głoszonymi przeze mnie koncepcjami na naprawę opieki zdrowotnej i przywrócenie jej dobrej funkcjonalności. Ufając determinacji ludzi Polski 2050, postanowiłem do nich dołączyć i razem naprawiać Polskę - powiedział w Sejmie Maksymowicz.

- Nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia, a taką zapowiada koncepcja Polskiego Ładu - dodał.

- Kiedy patrzę na obóz Zjednoczonej Prawicy, to widzę wiele osób, którzy dołączyli w poczuciu, że będą dobrze służyć Polsce. Wielu z nich sygnalizuje, że czują się oszukani, że to nie tak miało być. To pułapka, z której ciężko się wydostać i tym większy mój szacunek dla pana profesora Maksymowicza, który może stanowić wzór, że z tej pułapki można się wydostać nawet jeśli będzie oznaczać to zmianę ścieżki kariery politycznej. Zachęcam tych, co się wahają - nie wahacie się - mówił Szymon Hołownia.

- Chcemy myśleć inaczej o stronie opozycyjnej. Dość już tej starej opozycji, zakopanej w swoich koleinach. Starym podziałom mówimy „nie”, one do niczego nie doprowadziły. Dziś potrzebujemy nowego rozdania, spotykania się wokół celów, jakie chcemy zrealizować i wizji Polski, jaka jest nam bliska - dodał lider ugrupowania