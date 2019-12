Między ideologią, Putinem i sztuką wysoką

Pamięć o przeszłości, uhonorowanie zasług, funkcje tożsamościowe czy legitymizacja władzy – to wszystko w tradycji europejskiej od zawsze wiąże się ze stawianiem pomników. Dokładnie tak jest w przypadku pomników wdzięczności Armii Czerwonej, to ta sama tradycja.

Wyjątkowa jest natomiast kwestia relacji polsko-rosyjskich. Jesteśmy w szczególnym momencie, bo niedawne wypowiedzi Władimira Putina o współudziale Polski w wywołaniu II wojny światowej tylko potwierdzają to, jak niesłychanie aktualny może być problem udziału Rosjan w zwycięstwie nad Adolfem Hitlerem. To stanowi dla Putina podstawowy element budowania nowego rosyjskiego patriotyzmu. Obrona pomników wdzięczności wpisuje się w tę narrację.

Ciekawie wygląda historia etapowego likwidowania pomników. Tak było w Szczecinie, gdzie początkowo odpiłowano tylko gwiazdę wieńczącą monument, co zresztą też wywołało reakcję władz rosyjskich. Pomnik długo bez tej gwiazdy stał, w końcu zlikwidowano go już w całości (został rozebrany w 2017 r.).

Są pomniki stawiane na cmentarzach żołnierzy radzieckich, połączone z mogiłami. Monumentalne założenia projektowali znakomici twórcy. Np. plan warszawskiego cmentarza jest dziełem Bohdana Lacherta, a rzeźba – Jerzego Jarnuszkiewicza. To są wybitne dzieła sztuki. One nie są naruszane.

Ich lokalizacja była spektakularna, wokół zmieniano nawet nazwy ulic, co podkreślało i budowało napięcie ideologiczne. Najczęściej były ustawiane w reprezentacyjnych punktach – w Lublinie na placu Litewskim, w Gdyni na skwerze Kościuszki. Zresztą ten gdyński pomnik, autorstwa Mariana Wnuka, świetnie organizował urbanistycznie przestrzeń. Pozowała do niego młoda rzeźbiarka, późniejsza żona autora. W gruncie rzeczy był to więc pomnik miłości. Niestety, w 1990 r. został usunięty. Rzeźbę przeniesiono na cmentarz, co też pokazuje, jak skomplikowane bywają losy ideologicznych pomników.