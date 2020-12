Nowa inicjatywa w wyborze RPO

Koalicja Polska wraz z grupą posłów ogłosi w poniedziałek, 28 grudnia, własnego kandydata. – Zaproponujemy osobę, dzięki której posłowie nie będą musieli wybierać między politykiem prawicowym czy kandydatką lewicy. Będzie to osoba z dużym doświadczeniem akademickim i dobrym rozeznaniem w życiu politycznym – mówi nam Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu.

We wtorek, 29 grudnia, mija termin zgłaszania kandydatów w trzeciej już próbie powołania nowego rzecznika praw obywatelskich. Dwukrotnie sejmowa większość odrzuciła kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która zyskała poparcie ponad 1300 organizacji społecznych. Rudzińska-Bluszcz ma też wsparcie prof. Adama Strzembosza, byłego I prezesa Sądu Najwyższego. Strzembosz w specjalnym liście apelował o poparcie jej kandydatury przez środowiska akademickie.

Ludowcy wykluczają poparcie dla niego. – Naszym zdaniem to wydziały prawa powinny wskazać odpowiednią, niepolityczną kandydaturę – mówił 17 grudnia prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. A wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego poparły mecenas Rudzińską-Bluszcz.

Stanowisko opozycji jest o tyle istotne, że w przypadku RPO zgodę na wybór musi jeszcze wyrazić Senat, a tam przewagę ma opozycja. Jednak nic nie wskazuje na to, aby ludowcy w Senacie (mają trzech senatorów) byli skłonni popierać kandydata PiS, jeśli ten zostanie zatwierdzony przez Sejm. To prowadzi do patowej sytuacji.