Niemcy ratują NATO

– Macron zmusił wszystkich do zajęcia stanowiska. Okazało się, że nikt go nie popiera, jest w izolacji – mówi „Rz" Sławomir Dębski, dyrektor PISM.

Thomas Kleine-Brockhoff, dyrektor oddziału German Marshall Fund w Berlinie, tłumaczy „Rz", dlaczego pomysł Paryża jest nie do zaakceptowania. – Niemcy w przeciwieństwie do Francuzów nie mają broni jądrowej. Zastąpienie amerykańskiego parasola atomowego francuskim wymagałoby od RFN głębokiej przebudowy doktryny strategicznej i gigantycznych nakładów. Rezultatem byłoby osłabienie bezpieczeństwa, bo francuskie siły jądrowe są o wiele słabsze od amerykańskich. Tu jesteśmy w takiej samej sytuacji co Polska. Paryż chce to zrekompensować zbliżeniem z Rosją. To dla nas nie do zaakceptowania tak jak dla Polaków – mówi.